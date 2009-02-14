Создать калькулятор услуг

Есть структурированная адресная база в word. надо ее переконвертировать в Exel по определенным правилам. См. ТЗ и примеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать небольшой калькулятор на основе БД
Вид страницы в приложении
Во всех полях должен быть выбор из списка.
В поле кол-во охранников - количество 1,2,3 и т.д
В поле снаряжение охранников - с оружием/без
В поле тревожная кнопка - да/нет
В поле кол-во кнопок - 1,2,3 и т.д
В поле система пожарной охраны - да-нет
В поле кол-во дадчиков пожарной охраны 1,2,3 и т.д
и.тд , с полях система - да-нет, в полях кол-во - 1,2,3 и т.д
Таблица стоимости , должна содержать стоимости:
- охранников
-оружия
- тревожной системы
- кнотки тревожки
- пожарной системы
- стоимость дадчика пожарки
- системы охраны
- дадчика на двиение
-датчика на разбитие стекла
- датчика на открывание дверей
-системы видео наблюдения
- камеры видео нблюдения
Рассчеты:
Расчет стоимости охранных услуг
(1)
где S- общая стоимость;
А- стоимость охранников в месяц;
В- стоимость охраны с оружием;
С – стоимость тревожных кнопок;
D – стоимость датчиков противопожарной охраны;
Е – стоимость датчиков движения;
F – стоимость датчиков на разбитие стекла;
G – стоимость датчиков открывания дверей;
I – стоимость камер видео наблюдения.
(2)
где А- стоимость охранников в месяц;
a- стоимость одного охранника в месяц;
n- количество единиц.
(3)
где В- стоимость охраны с оружием;
b – стоимость единицы оружия;
n- количество единиц.
(4)
где С – стоимость тревожных кнопок;
c – стоимость тревожной кнопки в месяц;
n- количество единиц.
(5)
где D – стоимость датчиков противопожарной охраны;
d – стоимость 1 датчика противопожарной охраны;
n- количество единиц.
(6)
где Е – стоимость датчиков движения;
e – стоимость 1 датчика движения;
n- количество единиц.
(7)
где F – стоимость датчиков на разбитие стекла;
f – стоимость 1 датчика на разбитие стекла;
n- количество единиц.
(8)
где G – стоимость датчиков открывания дверей;
g – стоимость 1 датчика открывания дверей;
n- количество единиц.
(9)
где I – стоимость камер видео наблюдения;
i – стоимость 1 камеры видео наблюдения;
n- количество единиц.
При нажатии на кнопку рассчитать база должна посчитать общую стоимость и показать ее в окне общая стоимость.
Так же надо сделать страницу с помощью которой админ может вносить данные в таблицу стоимость услуг
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