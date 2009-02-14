Создать калькулятор услуг

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Необходимо сделать небольшой калькулятор на основе БД

Вид страницы в приложении

Во всех полях должен быть выбор из списка.

В поле кол-во охранников - количество 1,2,3 и т.д

В поле снаряжение охранников - с оружием/без

В поле тревожная кнопка - да/нет

В поле кол-во кнопок - 1,2,3 и т.д

В поле система пожарной охраны - да-нет

В поле кол-во дадчиков пожарной охраны 1,2,3 и т.д

и.тд , с полях система - да-нет, в полях кол-во - 1,2,3 и т.д

Таблица стоимости , должна содержать стоимости:

- охранников

-оружия

- тревожной системы

- кнотки тревожки

- пожарной системы

- стоимость дадчика пожарки

- системы охраны

- дадчика на двиение

-датчика на разбитие стекла

- датчика на открывание дверей

-системы видео наблюдения

- камеры видео нблюдения

Рассчеты:

Расчет стоимости охранных услуг

(1)

где S- общая стоимость;

А- стоимость охранников в месяц;

В- стоимость охраны с оружием;

С – стоимость тревожных кнопок;

D – стоимость датчиков противопожарной охраны;

Е – стоимость датчиков движения;

F – стоимость датчиков на разбитие стекла;

G – стоимость датчиков открывания дверей;

I – стоимость камер видео наблюдения.

(2)

где А- стоимость охранников в месяц;

a- стоимость одного охранника в месяц;

n- количество единиц.

(3)

где В- стоимость охраны с оружием;

b – стоимость единицы оружия;

n- количество единиц.

(4)

где С – стоимость тревожных кнопок;

c – стоимость тревожной кнопки в месяц;

n- количество единиц.

(5)

где D – стоимость датчиков противопожарной охраны;

d – стоимость 1 датчика противопожарной охраны;

n- количество единиц.

(6)

где Е – стоимость датчиков движения;

e – стоимость 1 датчика движения;

n- количество единиц.

(7)

где F – стоимость датчиков на разбитие стекла;

f – стоимость 1 датчика на разбитие стекла;

n- количество единиц.

(8)

где G – стоимость датчиков открывания дверей;

g – стоимость 1 датчика открывания дверей;

n- количество единиц.

(9)

где I – стоимость камер видео наблюдения;

i – стоимость 1 камеры видео наблюдения;

n- количество единиц.

При нажатии на кнопку рассчитать база должна посчитать общую стоимость и показать ее в окне общая стоимость.

Так же надо сделать страницу с помощью которой админ может вносить данные в таблицу стоимость услуг

15 лет назад
haxid
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
IProgerI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Исполнитель полностью справился с проектом в короткий срок. Показал профессиональные навыки. С пониманием относился ко всем замечаниям по проекту и оперативно их исправлял. В общении адекватен и коммуникабелен.
Все отлично.
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