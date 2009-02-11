Требуется сконвертировать адресную базу

Базы данныхЗавершен7 заявок248 просмотров
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Есть структурированная адресная база в word. надо ее переконвертировать в Exel по определенным правилам. См. ТЗ и примеры.

15 лет назад
shishkin57
Влад 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
belarusrulez
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Сделано все оперативно, качественно и с умом. Работали "на одной волне". Огромное спасибо за выполненное задание!
проект был чёртикогда ничё не помню уже
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