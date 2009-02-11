Требуется сконвертировать адресную базу

Необходимо следующее: 2 столбца с фразами, разберу на примере: Запчасти|Двигатель Запчасти|трансмисия .... Надо подставлять марки из другого столбца, конечный вид: Тойота|Запчасти|Двигатель Тойота|Запчасти|трансмисия ......... Хонда|Запчасти|Двигатель Хонда|Запчасти|трансмисия ......... Надеюсь понятно. Жду цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть структурированная адресная база в word. надо ее переконвертировать в Exel по определенным правилам. См. ТЗ и примеры.
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