Проект для Дедюшко Дениса (dendedy)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка133 просмотра

Нужно наполнить сайт короткими новостями-картинками. Все картинки я предоставлю.

Новость состоит из картинки и заголовка, вкратце описывающего её. Заголовок 50–100 символов. Длиннее не нужно.

Подробнейшее иллюстрированное описание работы в прикрепленном файле.

1 новость 5 рублей.

Добавление одной новости занимает максимум минуту.

Требуется один человек.

13 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dendedy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$1000
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая и грамотная постановка задач, оплата строго в оговоренные сроки. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dendedy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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