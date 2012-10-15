Нужен человек на администрирование сайта конференции businessconf.ru Что будет нужно: 1) Размещать логотипы информационных партнеров 2) Менять информацию по нашим запросам 3) Размещать дополнительные страницы ...
Проект для Дедюшко Дениса (dendedy)
Нужно наполнить сайт короткими новостями-картинками. Все картинки я предоставлю.
Новость состоит из картинки и заголовка, вкратце описывающего её. Заголовок 50–100 символов. Длиннее не нужно.
Подробнейшее иллюстрированное описание работы в прикрепленном файле.
1 новость 5 рублей.
Добавление одной новости занимает максимум минуту.
Требуется один человек.
Выбранный исполнитель
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