Разместить объявления

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Завершен6 заявок178 просмотров

Здравствуйте,

2 объявления (недвижимость) надо разместить на 54 досках (1 доска - 2 объявления). Список досок даю. Оплата после проверки.

Жду ваших предложений с ценой, сроки. Оплата вебмани, карта приватбанка.

13 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vladova
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$7
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vladova
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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