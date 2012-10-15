Разместить объявления

Наполнение сайта электрических инструментов Позиция состоит из краткого описания, полного описания, нескольких фото, характеристик, комплектации, документации. Источники часть предоставляется, часть надо искать самому Надо также вести подробный отчет. ...
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Здравствуйте,
2 объявления (недвижимость) надо разместить на 54 досках (1 доска - 2 объявления). Список досок даю. Оплата после проверки.
Жду ваших предложений с ценой, сроки. Оплата вебмани, карта приватбанка.
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