Администратор сайта конференции

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок222 просмотра

Нужен человек на администрирование сайта конференции businessconf.ru

Что будет нужно:

1) Размещать логотипы информационных партнеров

2) Менять информацию по нашим запросам

3) Размещать дополнительные страницы (по готовым макетам для верстки)

4) Контролировать подрядчиков по более сложным задачам

Работа занимает от силы час-полтора в день, работать надо будет около месяца.

Помимо этой конференции до конца года будет еще две с теми же задачами.

Оплата поэтапная, платим 2500 в неделю.

Обязательные требования:

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие вкуса!

ОБЯЗАТЕЛЬНО быть в режиме онлайн.

ЖЕЛАТЕЛЬНО знать хоть какой-то редактор изображений (переводить лого и фото из вектора в jpg чтобы публиковать их)

ЖЕЛАТЕЛЬНО опыт в WordPress

Пишите сразу телефон для связи, быстрее обсудим проект

WordPress
13 лет назад
ptproductions
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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