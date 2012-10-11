Требуется исполнитель для сбора информации в сети

Требуется толковый исполнитель-копипастер для сбора информации в сети.

Процесс будет примерно таким:

1. Получение задания (список организаций)

2. Нахождение через поиск официального сайта каждой организации

3. Нахождение на сайте нужной информации (стандартный раздел у сайтов подобного рода организаций)

4. Копирование этой информации в текстовый документ по определенному шаблону.

Для начала целесообразно будет применять сдельную оплату. В перспективе теоретически можно будет обсудить месячный оклад.

P.S. базовые знания HTML будут доп.преимуществом - можно будет выполнять сопутствующие задачи