Здравствуйте, 2 объявления (недвижимость) надо разместить на 54 досках (1 доска - 2 объявления). Список досок даю. Оплата после проверки. Жду ваших предложений с ценой, сроки. Оплата вебмани, ...
Требуется исполнитель для сбора информации в сети
Требуется толковый исполнитель-копипастер для сбора информации в сети.
Процесс будет примерно таким:
1. Получение задания (список организаций)
2. Нахождение через поиск официального сайта каждой организации
3. Нахождение на сайте нужной информации (стандартный раздел у сайтов подобного рода организаций)
4. Копирование этой информации в текстовый документ по определенному шаблону.
Для начала целесообразно будет применять сдельную оплату. В перспективе теоретически можно будет обсудить месячный оклад.
P.S. базовые знания HTML будут доп.преимуществом - можно будет выполнять сопутствующие задачи
Выбранный исполнитель
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