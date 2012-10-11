Требуется исполнитель для сбора информации в сети

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен41 заявка427 просмотров

Требуется толковый исполнитель-копипастер для сбора информации в сети.

Процесс будет примерно таким:

1. Получение задания (список организаций)

2. Нахождение через поиск официального сайта каждой организации

3. Нахождение на сайте нужной информации (стандартный раздел у сайтов подобного рода организаций)

4. Копирование этой информации в текстовый документ по определенному шаблону.

Для начала целесообразно будет применять сдельную оплату. В перспективе теоретически можно будет обсудить месячный оклад.

P.S. базовые знания HTML будут доп.преимуществом - можно будет выполнять сопутствующие задачи

HTML
13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Таша очень профессиональна в работе: сроки соблюдаются, даже рутинные задачи выполняются вдумчиво. На аналогичные задачи будем снова приглашать её!
Ответственный и приятный в общении заказчик. Четко сформулированные требования к работе и мгновенная оплата по выполнении. Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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