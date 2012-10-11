Нужно наполнить сайт короткими новостями-картинками. Все картинки я предоставлю. Новость состоит из картинки и заголовка, вкратце описывающего её. Заголовок 50–100 символов. Длиннее не нужно. Подробнейшее иллюстрированное описание ...
Наполнение товарами интернет-магазина
Разыскивается копирайтер на постоянную работу. Обязанности: наполнение товарами интернет магазина. Порядок работы следующий - я даю ссылку на товар в магазине на английском языке - вы делаете описание, переводите на русский язык характеристики. Большим плюсом будет умение элементарной обработки картинок (удаление "водяного знака", чистка фона). Затем размещаете это все непосредственно в магазине. Стоимость обработки карточки одного товара - 50 рублей (копирайт 300-400 символов, обработка картинок). Условия приблизительные и могут обсуждаться. Работы много. Тематика - автомобильная электроника. Сайт - carselectronics.ru. Жду Ваших предложений.
Контакты:
ICQ - 77три7789
e-mail - [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужен человек на администрирование сайта конференции businessconf.ru Что будет нужно: 1) Размещать логотипы информационных партнеров 2) Менять информацию по нашим запросам 3) Размещать дополнительные страницы ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется толковый исполнитель-копипастер для сбора информации в сети. Процесс будет примерно таким: 1. Получение задания (список организаций) 2. Нахождение через поиск официального сайта каждой организации 3. Нахождение на сайте ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, 2 объявления (недвижимость) надо разместить на 54 досках (1 доска - 2 объявления). Список досок даю. Оплата после проверки. Жду ваших предложений с ценой, сроки. Оплата вебмани, ...Завершен13 лет назад
Наполнение сайта электрических инструментов Позиция состоит из краткого описания, полного описания, нескольких фото, характеристик, комплектации, документации. Источники часть предоставляется, часть надо искать самому Надо также вести подробный отчет. ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить сайт контентом (учебные работы). Работы предоставлю (могут быть в архивах - каждая работа в отдельном архиве). Перед добавлением работы необходимо выполнить поиск аналогичной работы в гугле или яндексе использую фрагмент ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется один человек, или группа людей, которая может оживить форум с нуля, общение, создание тем и т.п. Тематика форума – Авто. Оставляйте ваши расценки на данную работу и ваши аськи для оперативной ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Требуется наполнение интернет-магазина на Opencart. Нужен исполнитель, знакомый с этим движком и готовый быстро приступить к заданию. Вся информация: фотографии/описания есть. На многих товарах характеристики, которые нужно заполнить как атрибуты. ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется модератор группы. Постинг новых сообщений, модерирование заявок. Всего 10 сообщений в день нужно оставлять, оплата 50р в день.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
На постоянное сотрудничество требуется администратор (редактор новостей) регионального спортивного портала. Требование - ежедневное (пн-пт) опубликование новостей (рерайт аггрегированных новостей), добавление результатов матчей. Работа ~3 часа в день (10-15 новостей в день, ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад