Разыскивается копирайтер на постоянную работу. Обязанности: наполнение товарами интернет магазина. Порядок работы следующий - я даю ссылку на товар в магазине на английском языке - вы делаете описание, переводите на русский язык характеристики. Большим плюсом будет умение элементарной обработки картинок (удаление "водяного знака", чистка фона). Затем размещаете это все непосредственно в магазине. Стоимость обработки карточки одного товара - 50 рублей (копирайт 300-400 символов, обработка картинок). Условия приблизительные и могут обсуждаться. Работы много. Тематика - автомобильная электроника. Сайт - carselectronics.ru. Жду Ваших предложений.

Контакты:

ICQ - 77три7789

e-mail - [email protected]