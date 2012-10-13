Нужен контент менеджер для сайта о здоровом образе жизни, красоте, диетах и т.д. Задача: публикация контента на блог с подбором картинок. Идеи для статей будут предоставлены.
Размещение готовых обьявлений
Размещение 300 обьявлений ( приглашения на работу в крупных городах России )
на доске бесплатных обьявлений в интернете
Требуется интернет с динамическим IP
Заявки фрилансеров
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