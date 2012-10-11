Наполнить интернет-магазин товарами

Добрый день.

Нужно наполнить магазин товарами. Есть магазин, оттуда нужно перенести часть товаров 200 штук. То есть работа заключается в следующем. Копируете картинку, описание, цену с одного магазина, и через админку размещаете в другом.

Ваша цена, сроки?