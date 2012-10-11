Добрый день. Нужно наполнить сайт информацией, объем довольно большой. Нужно забить главные страница сайта информацией + постоянно писать что то для блога. Работу начнем с SEO текста для ...
Наполнить интернет-магазин товарами
Добрый день.
Нужно наполнить магазин товарами. Есть магазин, оттуда нужно перенести часть товаров 200 штук. То есть работа заключается в следующем. Копируете картинку, описание, цену с одного магазина, и через админку размещаете в другом.
Ваша цена, сроки?
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