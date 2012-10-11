Контент на тему "Разработка и оптимизация сайтов"

Добрый день.

Нужно наполнить сайт информацией, объем довольно большой.

Нужно забить главные страница сайта информацией + постоянно писать что то для блога.

Работу начнем с SEO текста для главной и десятка внутряков.

Ключи дам.

От вас: Цена копирайтинга за 1000 знаков без пробелов, сроки. Сразу считайте как оптовый заказ. Можно с примерами.

Желательно чтобы вы могли начать работу на выходных или в понедельник.

Спасибо.