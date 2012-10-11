Наполнение интернет-магазинов - электроника

Здравствуйте!

Есть несколько интернет-магазинов, которые периодически нужно наполнять.

Ищем исполнителей для долгосрочного сотрудничества.

Предоставляю видеоматериалы по выкладыванию товаров. Легко загружаются картинки - прямо по url с других сайтов, т.е. на комп сохранять не надо.

Хотелось бы, чтобы для описания товаров был уникальный рерайт или перевод. Размеры описаний - до 1000 знаков (в среднем - 500).

Рассчитываю на оплату в районе 20р.

Сейчас нужно выложить около 50 товаров - аксессуаров Apple.

Спасибо!