Регистрация на досках объявлений и сайтах о работе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок142 просмотра

Нужно завести аккаунты на 13 сайтах, и после добавить объявления.

Работа в 2 этапа:

1. регистрация по параметрам

2. размещение объявлений

13 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Добрый день. Нужно наполнить магазин товарами. Есть магазин, оттуда нужно перенести часть товаров 200 штук. То есть работа заключается в следующем. Копируете картинку, описание, цену с одного магазина, и через админку размещаете в ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент на тему "Разработка и оптимизация сайтов"

    Добрый день. Нужно наполнить сайт информацией, объем довольно большой. Нужно забить главные страница сайта информацией + постоянно писать что то для блога. Работу начнем с SEO текста для ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазинов - электроника

    Здравствуйте! Есть несколько интернет-магазинов, которые периодически нужно наполнять. Ищем исполнителей для долгосрочного сотрудничества. Предоставляю видеоматериалы по выкладыванию товаров. Легко загружаются картинки - прямо по url с других сайтов, т.е. на ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск - копирайт

    Работа следующая: Поиск информации в интернете по заданным параметрам, копирование информации, вставка небольших добавлений. Работа вручную, кропотливая и ежедневная + на длительный период (минимум 3мес.). ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение товарами интернет-магазина

    Разыскивается копирайтер на постоянную работу. Обязанности: наполнение товарами интернет магазина. Порядок работы следующий - я даю ссылку на товар в магазине на английском языке - вы делаете описание, переводите на русский язык характеристики. Большим плюсом ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект для Дедюшко Дениса (dendedy)

    Нужно наполнить сайт короткими новостями-картинками. Все картинки я предоставлю. Новость состоит из картинки и заголовка, вкратце описывающего её. Заголовок 50–100 символов. Длиннее не нужно. Подробнейшее иллюстрированное описание ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Администратор сайта конференции

    $250

    Нужен человек на администрирование сайта конференции businessconf.ru Что будет нужно: 1) Размещать логотипы информационных партнеров 2) Менять информацию по нашим запросам 3) Размещать дополнительные страницы ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад