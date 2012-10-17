Обработать базу телефонов

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Завершен2 заявки208 просмотров

Требуется обработать небольшую базу (до 500) справочных телефонов с выборочным прозвоном.

Нужны люди из Питера, Москвы и Киева. Детали в личку.

13 лет назад
Hrolus
Виктор 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

natalya_ts
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена качественно!
Задание принято и оплачено в срок.

Заявки фрилансеров

natalya_ts
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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