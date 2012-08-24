Необходимо разработать приложение-медиаплеер для iPhone и iPad. Основной функционал - схож со стандартным приложением "Музыка". на 8 экранов. ТЗ подетальнее в личке. Жду ваши предложения! Закончились разработчики?)
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть разработанный интерфейс iPhone приложения. Для 4го поколения. 3 экрана в исходниках psd. Нужно рамки этих экранов, без внутренних элементов, растянуть под 5й айфон. Жду ваши предложения!Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо обработать полуторачасовую запись голоса диктора, а именно нарезать на предложения. Кое что выбросить. Подробнее в личкуВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется обработать небольшую базу (до 500) справочных телефонов с выборочным прозвоном. Нужны люди из Питера, Москвы и Киева. Детали в личку.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработать интерфейс iPhone приложения. на 5-6 экранов. Приложение несложное. Подробное ТЗ высылаю на емайл. Обязательно оставьте емайл в заявке! Заявки принимаются только от фрилансеров со скайпом и с возможностью созвона в случае необходимости для обсуждения ...Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить простые, но оригинальные иллюстрации к Ipad/iphone приложению. Притчи. Скорее всего общей тематики(около 10-15 шт). Возможна привязка к притче. Есть разработанный дизайн, в который необходимо вписать иллюстрации. Пишите емайлы - вышлю макет для оценки.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать простое приложение-книгу для iPad/iPhone. Можно вместе с дизайном, можно и без. Детальное ТЗ для оценки вышлю на почту.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад