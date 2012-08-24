Требуется разработать интерфейс iPhone приложения. на 5-6 экранов. Приложение несложное. Подробное ТЗ высылаю на емайл. Обязательно оставьте емайл в заявке! Заявки принимаются только от фрилансеров со скайпом и с возможностью созвона в случае необходимости для обсуждения ...