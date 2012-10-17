Пишу статьи, обзоры, инструкции-рецепты, которые могут быть полезны людям и будут замечены поисковиками.

Стремлюсь к максимальному «обезвоживанию» текстов. Только факты и только по делу, если Вам не требуется иное.

Разбираюсь в темах моды и стиля, здорового образа жизни и питания, фитнеса и спорта. Заказывая мне статьи на эти темы, можете не волноваться что я спутаю бохо с денди, Омега-6 с Омега-3, а свинг со швунгом. Однако этими темами я не ограничиваюсь.

Вы можете получить не только тексты для Вашего ресурса, но полное заполнение сайта. В случае, если это интернет-магазин, могу не только заполнить позиции каталога, составить описание для товара, но и включить в него элементы продающего текста. В хороших отношениях с Wordpress, Joomla, самописными CMS.