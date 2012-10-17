natalya_ts

Наталья natalya_ts

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Пишу статьи, обзоры, инструкции-рецепты, которые могут быть полезны людям и будут замечены поисковиками.

Стремлюсь к максимальному «обезвоживанию» текстов. Только факты и только по делу, если Вам не требуется иное.

Разбираюсь в темах моды и стиля, здорового образа жизни и питания, фитнеса и спорта. Заказывая мне статьи на эти темы, можете не волноваться что я спутаю бохо с денди, Омега-6 с Омега-3, а свинг со швунгом. Однако этими темами я не ограничиваюсь.

Вы можете получить не только тексты для Вашего ресурса, но полное заполнение сайта. В случае, если это интернет-магазин, могу не только заполнить позиции каталога, составить описание для товара, но и включить в него элементы продающего текста. В хороших отношениях с Wordpress, Joomla, самописными CMS.

WordPressJoomla
Отзывы заказчиков
seva_grom
Максим 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Добавление программ в каталоги софта
Наталья выполняла добавление программ в каталоги. Все сделано быстро и без нареканий.
Заказчик, с которым приятно сотрудничать: четко ставит ТЗ, быстро принимает работу, держит обратную связь.
Ответный отзыв
Hrolus
Виктор 
40 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
9 баллов
11 лет назад
Обработать базу телефонов
Работа выполнена качественно!
Задание принято и оплачено в срок.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
нет рейтинга