Нужен контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок376 просмотров

Нужен контент менеджер для сайта о здоровом образе жизни, красоте, диетах и т.д.

Задача: публикация контента на блог с подбором картинок. Идеи для статей будут предоставлены.

13 лет назад
Natabul
56 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров