Здравствуйте. Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart. Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ...
Наполнение интернет магазина
Доброе время суток. Требуется наполнить интернет магазин продукцией 3000 наименований. Пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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