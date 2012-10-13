Мне нужен оооочень понимающий копирайтер который знает как сделать текст продающим. живым и цепляющим эмоции. У нас целевая аудитория это женщины среднего возраста. Знаете какие они и чего они хотят?Тогда у вас козырь. ...
Расписать и расположить текст, фото по примеру
http://koketka.org/catalog/hair/156/
Вот страница.
Необходимо: Оформить для другого сайта ( вышлю исполнителю) внутреннее наполнение. Также чтобы было расположение как на примере.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart. Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Размещение 300 обьявлений ( приглашения на работу в крупных городах России ) на доске бесплатных обьявлений в интернете Требуется интернет с динамическим IPНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
С 13 по 15 -00 по МСК требуется спортивный заполнять сайт. Всего в день нужно 10-12 страниц внести, все делается по шаблону, много монотонной работы и повторяющихся действий, будет основа, ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется через админ панель присвоить нужные категории (метки) товарам. Например, есть товар портфель. Ему нужно присвоить категории «мужской» и «для ноутбуков» И обновить цены по прайс листу согласно артиклу. В ...Завершен13 лет назад
Требуется контент менеджер для поиска информации на сайт http://xlife.info/ на российских и зарубежных сайтах (пикантные новости о знаменитостях с фотографиями). С российских требуется рерайт, с зарубежных - перевод (при невозможности могу предоставить переводчика), залить картинки. ...Завершен13 лет назад
Доброе время суток. Требуется наполнить интернет магазин продукцией 3000 наименований. Пишите цену и сроки.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется команда из нескольких человек для наполнения трех форумов сообщениями\темами 1й форум: тематика гонки формула 1 2й форум: тематика жизнь, работа, иммиграция в Канаду 3й форум: тематика бизнес, электронная коммерция, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
добрый вечер, нужно скопировать товары с одного сайта на другой, писать ничего не нужно, только проследить за "качеством" наполнения, чтобы не было: кол. в коробке и т.д. сайты-доноры: http://www.bagiraland.ru/ http://likobaby.ru/ ...Завершен13 лет назад
Наполнение каталога консольных игр на сайте. Подробности в ЛС. Спасибо!Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад