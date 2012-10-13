Расписать и расположить текст, фото по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки177 просмотров

http://koketka.org/catalog/hair/156/

Вот страница.

Необходимо: Оформить для другого сайта ( вышлю исполнителю) внутреннее наполнение. Также чтобы было расположение как на примере.

13 лет назад
clubsnn
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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