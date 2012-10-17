Описание товара

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки444 просмотра

Мне нужен оооочень понимающий копирайтер который знает как сделать текст продающим. живым и цепляющим эмоции.

У нас целевая аудитория это женщины среднего возраста.

Знаете какие они и чего они хотят?Тогда у вас козырь. Читать дам и проверять фокус группе из целевой аудитории.

5 человек у которых четко да/нет

Суть работы в том чтобы сделать описания товаров на сайте. тексты “для людей”

даю сначала пробные 10 товаров смотрим, корректируем, оплачиваю, идем дальше.

Итак о задании:

Мне не нужна только лишь констатация фактов это делает техническая характеристика. Требуется сделать описание в котором человек представит что он уже владеет вещью и как он ею сможет пользоваться.Вызвать эмоции - вот наша цель.

Примеры:

шкаф имеет 3 полки и штангу для вешалок - это плохо

В этом шкафу у Вас поместятся все вещи для трех человек , на 3 полках можно разместить до 150 рубашек, а в отделе для вешалок поместится до 30 вешалок с Вашими вещами. - это ближе к тому что я хочу.

поверхность комода лак - плохо

Комод покрыт лаком который очень легко мыть содержать в чистоте, кроме того лам совершенно не меняет своих свойств с течением времени - это ближе к тому что я хочу.

Следующее, требуется не простынка текста, но подзаголовки и разбивка на пункты и подпункты. Чтобы человек реально читал . ( поглядите как это делает амазон)

Текст не должен быть менее 200 символов. но и не должен быть более 400.

Вероятно у вас возникнет масса вопросов о мебели и характеристиках. Рад на все вопросы отвечать.

Если Вы только по предоплате Ваше то я не ваш работодатель.

Сначала стулья потом деньги и никак иначе.

Цена: 1 текст 30 рублей

На сайте сейчас около 1000 товаров которые надо описать.

12 лет назад
dibrov83
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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