Здравствуйте. Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart. Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ...
Описание товара
Мне нужен оооочень понимающий копирайтер который знает как сделать текст продающим. живым и цепляющим эмоции.
У нас целевая аудитория это женщины среднего возраста.
Знаете какие они и чего они хотят?Тогда у вас козырь. Читать дам и проверять фокус группе из целевой аудитории.
5 человек у которых четко да/нет
Суть работы в том чтобы сделать описания товаров на сайте. тексты “для людей”
даю сначала пробные 10 товаров смотрим, корректируем, оплачиваю, идем дальше.
Итак о задании:
Мне не нужна только лишь констатация фактов это делает техническая характеристика. Требуется сделать описание в котором человек представит что он уже владеет вещью и как он ею сможет пользоваться.Вызвать эмоции - вот наша цель.
Примеры:
шкаф имеет 3 полки и штангу для вешалок - это плохо
В этом шкафу у Вас поместятся все вещи для трех человек , на 3 полках можно разместить до 150 рубашек, а в отделе для вешалок поместится до 30 вешалок с Вашими вещами. - это ближе к тому что я хочу.
поверхность комода лак - плохо
Комод покрыт лаком который очень легко мыть содержать в чистоте, кроме того лам совершенно не меняет своих свойств с течением времени - это ближе к тому что я хочу.
Следующее, требуется не простынка текста, но подзаголовки и разбивка на пункты и подпункты. Чтобы человек реально читал . ( поглядите как это делает амазон)
Текст не должен быть менее 200 символов. но и не должен быть более 400.
Вероятно у вас возникнет масса вопросов о мебели и характеристиках. Рад на все вопросы отвечать.
Если Вы только по предоплате Ваше то я не ваш работодатель.
Сначала стулья потом деньги и никак иначе.
Цена: 1 текст 30 рублей
На сайте сейчас около 1000 товаров которые надо описать.
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