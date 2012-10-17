Отсортировать товар и обновить цены.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок238 просмотров

Требуется через админ панель присвоить нужные категории (метки) товарам.

Например, есть товар портфель. Ему нужно присвоить категории «мужской» и «для ноутбуков»

И обновить цены по прайс листу согласно артиклу.

В базе где то 400 товаров.

13 лет назад
favorit
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$70
3 дня
Отличный исполнитель. Работал с нестандартной cms. Во всем сам разобрался. От меня не требовалось лишних усилий.
Приятный заказчик. Задание объяснил подробно, предоплату оставил, плюс к тому же доплатил за то, что не было изначально в ТЗ. Рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад