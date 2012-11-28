Наполнение интернет-магазина товарами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок264 просмотра

Знание админки Webasyst.

Необходимо заполнить сайт свитерами (всего около 60 шт. Оригинальные описания около 250 зн. б.п.

Фотографии есть (надо будет только подогнать под размер), указать цены, артикли, titles, keywords, descriptions, категории.

Пример необходимого товара

http://www.egos.ua/product/zhenskij-kardigan-folgore-milano_48/

0.50 y.e. за каждый товар.

Срок выполнения 2 дня!

Оперативно грамотно и ответственно!

Указывайте сроки исполнения и сумму обязательно.

Webasyst
13 лет назад
Gallus
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$25
3 дня
Доволен сотрудничеством. Все вовремя и грамотно.
Хороший заказчик. Довольна сотрудничеством - четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую! С ув. Дарья

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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