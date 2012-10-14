Требуется наполнение интернет-магазина, товары разных тематик. Работа будет происходить по двум схемам: 1. мы предоставляем прайс-лист - вы ищете картинки, описания в интернете и наполняете магазин; 2. мы предоставляем ссылку на сайт поставщика - вы берете оттуда всю информацию(картинки и описания) и заливаете в наш магазин.

Здесь прошу оставлять свои контакты и расценки по первому и второму вариантам, хотелось бы увидеть цену за позицию. Заранее благодарен за ответы.