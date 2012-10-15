Контент-менеджеры

Уважаемые дамы и гопода, товарищи!

Проектов - тьма, зашиваемся, заказчиков дуже необхiдно задовiльнити.

Просим откликнуться трудолюбивых, настойчивых, грам(м)отных и порядочных людей - тех, кто желает обучиться продвижению сайтов в TOP выдачи поисковых систем. Яндекс уже "взломан", 16 из 20 первых позиций - наши. Остальные 4 - наши сателиты.

На очереди Google.

Кто желает принять участие в работе по Googlушке, пишите в личку.

Занятость - не менее 50 часов в неделю, 23/8.

Компенсация за труд:

1-й этап - до 2.000 грн (8 т.р.)

2-й этап: - от 8 $ в час ( при самостоятельной работе)

Спасибо за отклик.