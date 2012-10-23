Создание базы магазинов кожгалантереи

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Завершен10 заявок226 просмотров

Требуется создание базы магазинов, скриншот начатой базы в приложении.

Район расположения магазинов - СНГ, преимущественно Россия, Беларусь, Украина.

Пожалуйста, указывайте цены за каждые 100 позиций магазинов.

Заявки без цен не рассматриваются - исполнители, которые не умеют читать, нам не нужны)

13 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

gulnara77
Гульнара 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель! Всегда на связи, задание было выполнено очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и порядочного человека. Продолжаю сотрудничество в рамках своих проектов.
Отличный работодатель! Понятное, четкое ТЗ. Своевременная оплата. Надеюсь на длительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

gulnara77
Гульнара 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад

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