Требуется контент-менеджер

Нужно находить флеш-игры одевалки, скачивать их, делать небольшой скриншот (174х125px) и загружать игру (.swf) и картинку (.jpg) на сайт. Нужно уметь делать хорошие скриншоты нужного размера, не расплывчатые и четкие. Перед скриншотом куклу в игре ...