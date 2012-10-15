Требуется контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок303 просмотра

Новому проекту о заработке в сети требуется контент-менеджер.

Требования:

— рерайтинг/копирайтинг

— хорошее представление об основных сферах заработка в интернете (Forex, платежные системы, инвестиции, HYIP, БК, рекламные системы, игры и т.д.)

— долгострочная работа на результат

— отвественность

— регулярно находиться в сети

— общее понимание seo

Подробности и вопросы в ЛС. Рассмотрю все заявки.

13 лет назад
Alexsoc
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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