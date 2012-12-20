Нужно написать описание к товарам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок317 просмотров

Сайт http://liaza-valini.ru/ к каждому товару нужно написать описание примерно в 500 символов.

Хотел бы узнать цену за 1 товара.

Задача:

Зайти в админку написать описание к товару сохранить и перейти к следующему товару.

Товаров около 100.

12 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$1
5 дней
Отличная работа все супер, буду сотрудничать в дальнейшем. Уже 2 проекта на ура выполнила.
Михаил, спасибо за проект. Предоставлено четкое ТЗ, оплата произведена сразу после выполнения работы! Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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