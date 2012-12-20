Информационному сайту требуется ответственный человек, который будет уделять работе по 5 часов в день. Обязанности: поиск и внесение информации о магазинах в различных российских городах на сайт. Оплата каждую неделю.
Нужно написать описание к товарам
Сайт http://liaza-valini.ru/ к каждому товару нужно написать описание примерно в 500 символов.
Хотел бы узнать цену за 1 товара.
Задача:
Зайти в админку написать описание к товару сохранить и перейти к следующему товару.
Товаров около 100.
Выбранный исполнитель
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