Наполнение товарами интернет-магазина

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок240 просмотров

Необходимо наполнить 200 позиций товаров в интернет магазин спортивных товаров с прайлиста.

Как это происходит:

необходимо по прайслисту находить товар на сайтах аналогах, и добавляя на сайт интернет-магазина прописывать:

Название товара, Мета-тег "Описание", Описание товара (200-300 символов рерайта или копирайт описания и основных характеристик товара (вес, размер...), выбрать категорию)

картинки искать и добавлять не нужно.

стоимость добавления 1-го товара 0,4$

13 лет назад
detroy
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
13 лет назад
$80
5 дней
Работой Игоря очень доволен, все оперативно, качественно. Все сделал в срок как! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Четкое задание, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
13 лет назад