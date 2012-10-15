Наполнение сайта

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Закрыт14 заявок205 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо наполнить новый сайт контентом.

Оплата по договоренности за фиксированные объёмы проделанной работы.

Общий объём работы большой.

За адресом сайта обращайтесь в личных сообщениях.

13 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров