Сайт http://liaza-valini.ru/ к каждому товару нужно написать описание примерно в 500 символов. Хотел бы узнать цену за 1 товара. Задача: Зайти в админку написать описание к товару сохранить и ...
Наполнение сайта
Здравствуйте.
Необходимо наполнить новый сайт контентом.
Оплата по договоренности за фиксированные объёмы проделанной работы.
Общий объём работы большой.
За адресом сайта обращайтесь в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Информационному сайту требуется ответственный человек, который будет уделять работе по 5 часов в день. Обязанности: поиск и внесение информации о магазинах в различных российских городах на сайт. Оплата каждую неделю.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
ТЗ во вложении. Joomla Сколько стоит наполнить сайт контентом.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Необходимо наполнить 200 позиций товаров в интернет магазин спортивных товаров с прайлиста. Как это происходит: необходимо по прайслисту находить товар на сайтах аналогах, и добавляя на сайт интернет-магазина прописывать: Название товара, Мета-тег ...Завершен13 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые веблансеры! Необходимо срочно заполнить интернет-магазин на Joomla Virtualmart Всего будет 290 позиций, информация будет вам предоставлена частично в виде текстовой информации, частично нужно будет брать с другого сайта. ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Новому проекту о заработке в сети требуется контент-менеджер. Требования: — рерайтинг/копирайтинг — хорошее представление об основных сферах заработка в интернете (Forex, платежные системы, инвестиции, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить магазин на Ecwid путем копирование товаров с другого магазина: - фото - описание Порядка 50 товаров нужно перенести. От вас жду цену за всю ...Завершен13 лет назад
- $100
Работа рассчитана на длительный срок. Для работы представляется контент в аудиоформате (подкасты). Задача перенести его (подкаста) содержание в произвольной форме, не искажая смысла, в текстовом формате на блог в соответствии ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день, Есть небольшой каталог , надо его перекинуть с одного сайта на другой i c q 621258Завершен13 лет назад
- $30
Добавить фото на сайт.Завершен13 лет назад