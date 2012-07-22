strrmes1

Евгений Асабин strrmes1

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Доработка оформления заказа для HostCMS

    Необходимо в оформление заказа поменять порядок (кр.данные-способ доставки-полные данные-способ оплаты), в краткие данные добавить обязательное поле "телефон", три отдельных поля ФИО объединить в одно, при выборе "самовывоз" заполнение полных данных пропускать. На этапе "способ доставки" ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин

    Всем привет! В интернет-супермаркет товаров для активного отдыха нужен человек, который будет заполнять каталог новыми товарами. Торгуем мы палатками, спальниками, рюкзаками, товарами для спорта и альпинизма, поэтому Вы должны «шарить в теме». «Снежным барсом» быть при этом не обязательно. Что мы ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленный менеджер и-магазина (прием заказов)

    $100

    Требуется менеджер на частичную занятость в небольшой интернет-магазин, для приема заказов по телефону. Требования и обязанности: Отвечать на телефонные звонки с 10 до 19 (пн-пт) Оформлять телефонный заказ на сайте Обзвон с целью подтверждения заказов Грамотная речь, приветствуется совмещение ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделка автозаполнения почтовой формы в Exсel

    $10

    Есть xls-файл на первом листе которого вводятся данные, а на последующих они подставляются в форму наложенного платежа, описи и адреса отправителя/получателя. Таблицы уже разлинованы, нужно внести незначительные корректировки на одном из листов, подправить автозаполнение (работает ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статичный баннер

    $7

    Для интернет-магазина (косметика для волос). Требуется статичный баннер о курьерской доставке. Концепт следующий: Курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу 250руб. Можно отобразить как на общем фоне, так и отдельные блоки "по Москве", "по СПб" = "250руб". Визуально ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сбор контактов интернет-магазинов

    $10

    Требуются контактные данные интернет-магазинов по тематикам: косметика, косметология, уход и лечение волос. Страна: Россия. Формат отчета xls-таблица с: веб-сайтом, номером телефона, е-мейлом и тематикой (файл приложен) Хотелось бы увидеть минимум 100 строк. Возможна доплата за качество контактов и ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на HostCMS

    $60

    Интересует длительное сотрудничество т.к. доработки 1-2 раза в месяц. Примерное ТЗ такое: -Добавить логотип в шапку -Перенести название (слоган, телефон) в центр шапки + ссылку «особенности» -Сделать рамку вокруг картинок со степеням облысения -Страница с отзывами, отзывы можно ...

    HTMLКарточки товаров
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
yana0477
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сбор контактов интернет-магазинов
Отличный заказчик, после отправки работы сразу же получена оплата. В процессе работы на связи, только положительные эмоции от работы.
Задание выполненно в полной мере и в срок. Превосходный исполнитель.
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