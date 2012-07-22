Всем привет! В интернет-супермаркет товаров для активного отдыха нужен человек, который будет заполнять каталог новыми товарами. Торгуем мы палатками, спальниками, рюкзаками, товарами для спорта и альпинизма, поэтому Вы должны «шарить в теме». «Снежным барсом» быть при этом не обязательно. Что мы ...