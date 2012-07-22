Необходимо в оформление заказа поменять порядок (кр.данные-способ доставки-полные данные-способ оплаты), в краткие данные добавить обязательное поле "телефон", три отдельных поля ФИО объединить в одно, при выборе "самовывоз" заполнение полных данных пропускать. На этапе "способ доставки" ...
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! В интернет-супермаркет товаров для активного отдыха нужен человек, который будет заполнять каталог новыми товарами. Торгуем мы палатками, спальниками, рюкзаками, товарами для спорта и альпинизма, поэтому Вы должны «шарить в теме». «Снежным барсом» быть при этом не обязательно. Что мы ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется менеджер на частичную занятость в небольшой интернет-магазин, для приема заказов по телефону. Требования и обязанности: Отвечать на телефонные звонки с 10 до 19 (пн-пт) Оформлять телефонный заказ на сайте Обзвон с целью подтверждения заказов Грамотная речь, приветствуется совмещение ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть xls-файл на первом листе которого вводятся данные, а на последующих они подставляются в форму наложенного платежа, описи и адреса отправителя/получателя. Таблицы уже разлинованы, нужно внести незначительные корректировки на одном из листов, подправить автозаполнение (работает ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $7
Для интернет-магазина (косметика для волос). Требуется статичный баннер о курьерской доставке. Концепт следующий: Курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу 250руб. Можно отобразить как на общем фоне, так и отдельные блоки "по Москве", "по СПб" = "250руб". Визуально ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Требуются контактные данные интернет-магазинов по тематикам: косметика, косметология, уход и лечение волос. Страна: Россия. Формат отчета xls-таблица с: веб-сайтом, номером телефона, е-мейлом и тематикой (файл приложен) Хотелось бы увидеть минимум 100 строк. Возможна доплата за качество контактов и ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Интересует длительное сотрудничество т.к. доработки 1-2 раза в месяц. Примерное ТЗ такое: -Добавить логотип в шапку -Перенести название (слоган, телефон) в центр шапки + ссылку «особенности» -Сделать рамку вокруг картинок со степеням облысения -Страница с отзывами, отзывы можно ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад