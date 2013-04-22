Удаленный менеджер и-магазина (прием заказов)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок266 просмотров

Требуется менеджер на частичную занятость в небольшой интернет-магазин, для приема заказов по телефону.

Требования и обязанности:

Отвечать на телефонные звонки с 10 до 19 (пн-пт)

Оформлять телефонный заказ на сайте

Обзвон с целью подтверждения заказов

Грамотная речь, приветствуется совмещение с аналогичной должностью

Условия:

Возможность работать из любого места (IP-телефония)

Низкая нагруженность: 1-5 входящих звонков и 4-5 исходящих в день

Готовые шаблоны ответов

Только в рабочие дни

до 14.05 испытательный срок с оплатой $100/мес.

12 лет назад
strrmes1
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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