Требуется менеджер по работе с клиентами. Работа будет проходить в ночное время по МСК, т.к компания находится в Хабаровском крае.

Обязанности: поддержка клиентов по skype, ответы на их вопросы.

Условия: грамотная русская речь без акцента, умение разговаривать, приятный голос, ответственность, стрессоустойчивость.