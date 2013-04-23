Менеджер по работе с клиентами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт3 заявки410 просмотров

Требуется менеджер по работе с клиентами. Работа будет проходить в ночное время по МСК, т.к компания находится в Хабаровском крае.

Обязанности: поддержка клиентов по skype, ответы на их вопросы.

Условия: грамотная русская речь без акцента, умение разговаривать, приятный голос, ответственность, стрессоустойчивость.

12 лет назад
nata_hu
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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