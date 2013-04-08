Требуется сотрудник для поиска сайтов на покупку

На постоянную работу требуется сотрудник, который будет искать сайты, которые я буду затем покупать.

От Вас:

1. За день найти 30 сайтов по заранее выданной тематике и критериям (искать просто в поисковике, либо каталогах сайтов)

2. Отослать каждому из сайтов письмо с предложением о покупке.

3. Знание того как и на чем зарабывают сайты (быть в курсе хотя бы таких бирж и программ как sape, яндекс директ и гугл адсенс.)

Работа 5 дней в неделю. Выходные - сб, вскр.

З/п 100$ в месяц.

Испытательный срок — 2 недели.