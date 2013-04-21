Требуется администратор группы в контакте

Доброго времени суток!

Ищу человека для создания ведения и успешного развития группы в контакте.

Тематика группы: продажа кукол MonsterHigh в Минске.

Исходя из того, что тематика женская, соответственно, и ищу я на эту вакансию скорее всего девушку.

Требования:

1. Очень желательно, чтобы вы были из Минска.

2. Вам должны нравиться куклы MonsterHigh (потому, что с безразличным к тематике группы администратором - успешный бизнес не построишь).

3.У вас должны хоть немного присутствовать креативно-организаторские способности, для организации в группе время от времени разнообразных конкурсов и викторин(чтобы участники не умерли от скуки)

4.Приветствуются так же хотя бы минимальные знания о маркетинге и интернет-маркетинге(хотя бы на уровне того, чтобы при появлении новых кукол - ваши посты побуждали участников делать покупки).

5.Буду весьма рад, если у вас в арсенале отыщутся знания по графическому оформлению групп в контакте.

Думаю, на этом пока все. Чтобы не было очень страшно от количества пунктов в требованиях, скажу простыми словами: ваша основная задача создать группу, грамотно ее вести, развивать, и помогать мне в продажах с помощью красивых постов, конкурсов, и т.д.

Надеюсь, на этом сайте есть хотя бы несколько девушек из Минска, которые отвечают указанным параметрам. Жду ваших заявок .