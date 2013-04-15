Требуется менеджер по работе с клиентами. Работа будет проходить в ночное время по МСК, т.к компания находится в Хабаровском крае. Обязанности: поддержка клиентов по skype, ответы на их вопросы. Условия: грамотная русская ...
Вебмастер для технической поддержки
Нужно предоставить техническую поддержку двум сайтам, которые находятся на одном хостинге и используют один вид CMS - Nuke php. Нужно, чтобы у человека были навыки программирования на php и какой-то опыт работы с этой cms. Работы реально немного, может быть пару часов за полгода. Никакой материал добавлять не нужно, никаких действий предпринимать не нужно за исключением разовых каких-то работ. Оплату хостинга произвожу я самостоятельно. Просто следить за сайтом, если возникают сбои - устранять их и вести диалог что нужно сделать, консультации и рекомендации. В дальнейшем возможно сотрудничество по изменению дизайна, платформы, продвижению сайта, его оптимизации за отдельную плату и по договоренности.
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