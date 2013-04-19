Секретарь на полставки. Подработка. По скайпу

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Закрыт12 заявок402 просмотра

Подработка. Секретарь на полставки. По скайпу. Переписка с клиентами сайта. Тема сайта - доставка цветов (сеть магазинов). Твердый оклад, стабильная работа.

12 лет назад
oli78
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров