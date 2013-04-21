Внести правки в контент сайта. Джумла.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Завершен2 заявки153 просмотра

Внести правки в контент сайта. Устранить недочеты в слайдере.

Связь по скайпу Cergevna1

Joomla
12 лет назад
funtik79
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
12 лет назад
$10
1 день
Отличная оперативная работа. Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ и приятное общение. Благодарю за хороший проект, очень понравилось, надеюсь на дальнейшее сотрудничества с Вами. Рекомендую всем честным фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
12 лет назад