Перенос информации из excel на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен6 заявок295 просмотров

Уважаемые господа фрилансеры,

работа рутинная, крайне простая,

требуется ВНИМАТЕЛЬНЫЙ человек,

если вдруг допустил ошибку - обязательно исправить!

Описание работы:

Есть заполненные анкеты в файле Excel.

Нужно на основе этой информации заполнять точно такие же анкеты, только на сайте.

Оплата: 2 руб/анкета

Количество анкет: 30 штук за вечер

(делается за час-полтора)

Файл excel присылается Вам в 17-18 часов вечера каждый вечер.

Анкеты нужно заполнить до 23-24 часов вечера (в крайнем случае, можно и позже, но точно до утра!!)

Оплата производится после проверки. С оплатой все четко, почитайте отзывы.

Скриншоты анкет в excel и сайте - прилагаю.

ВНИМАНИЕ: ответы типа "пишите, договоримся" - не принимаются

Все крайне просто, описание - исчерпывающее.

Если что-то надо пояснить - [email protected]

Если что-то надо будет пояснить в процессе работы - то по скайпу или телефону.

На этом все, к работе можно приступать хоть сейчас.

13 лет назад
ttstudio
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

yana0477
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
11 баллов из 10 Делалось все четко, быстро. Мгновенная обратная связь. По графику работы - все в точности, как было указано в задании по проекту. Мне повезло с Яной в качестве исполнителя. Все мои ожидания - по максимуму. Приятное общение в переписке. Рекомендую!
Спасибо за работу. Данные подавалась в указанные сроки, четко было прописано все изменения и любые нюансы, какие могли возникнуть во время работы. Любой вопрос решался быстро и четко, одно удовольствие. Оплата производилась в тот же день , когда делалась работа. Давно не работала с таким приятным и отвественным заказчиком. Рекомендую. Буду рада на будущее продолжить сотрудничество.
Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
.
Сотрудничеством довольна!

Заявки фрилансеров

yana0477
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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