Перенос информации из excel на сайт

Уважаемые господа фрилансеры,

работа рутинная, крайне простая,

требуется ВНИМАТЕЛЬНЫЙ человек,

если вдруг допустил ошибку - обязательно исправить!

Описание работы:

Есть заполненные анкеты в файле Excel.

Нужно на основе этой информации заполнять точно такие же анкеты, только на сайте.

Оплата: 2 руб/анкета

Количество анкет: 30 штук за вечер

(делается за час-полтора)

Файл excel присылается Вам в 17-18 часов вечера каждый вечер.

Анкеты нужно заполнить до 23-24 часов вечера (в крайнем случае, можно и позже, но точно до утра!!)

Оплата производится после проверки. С оплатой все четко, почитайте отзывы.

Скриншоты анкет в excel и сайте - прилагаю.

ВНИМАНИЕ: ответы типа "пишите, договоримся" - не принимаются

Все крайне просто, описание - исчерпывающее.

Если что-то надо пояснить - [email protected]

Если что-то надо будет пояснить в процессе работы - то по скайпу или телефону.

На этом все, к работе можно приступать хоть сейчас.