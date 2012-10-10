Здравствуйте! Требуется администратор групп в социальных сетях. Главная задача копировать новости из двух пабликов вконтакте, и такие же паблики в одноклассниках и facebook.
Администратор сайта
Нужен администратор сайта. Задачи: подправить существующий сайт, шрифты, фото. В будущем - его обновление. Пишите варианты и стоимость оплаты.
Заявки фрилансеров
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