Обзванивать поступающие заказы

Здравствуйте.

Я администрирую сайт mirimanova.ru

Сейчас запустили групповые занятия по похудению http://mirimanova.ru/mastergroup

Заявок много, а оплачивается только 40%

Нужно, чтобы кто-то звонил по заявкам, чтобы поднять % оплат.

1-й раз после прихода заявки, чтобы сверить данные человека и примерно описать как он дальше должен поступить, куда нажимать чтобы оплатить.

и 2-й раз если человек не оплатил в течение 2х дней

перед началом работы нужно будет Вас проинструктировать по тому, что из себя представляет мероприятие и как работает система приема платежей, чтобы Вы могли отвечать на вопросы клиентов.

звонить надо будет через скайп и записанные разговоры будут класться в общую папку на dropbox.com

работа периодическая, но не постоянная. то есть заявки сыпятся пачками, когда проводим набор на новый тренинг или открывает запись в новую группу

могли бы вы этим заняться? и что по цене?

(готов обсуждать в диапазоне 10-20р. за 1 звонок)

предпочтительный формат оплаты фиксированная цена за 1 звонок

предпочтительно, чтобы человек говорил без акцента

наличие опыта работы с клиентами по телефону приветствуется

вежливость и дружелюбие при общении с людьми обязательны)