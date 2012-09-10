Обзванивать поступающие заказы

Приглашаем на работу программиста системного Основные должностные обязанности: Обеспечение работоспособностирабочих мест сотрудников заказчика Обеспечение работоспособности оргтехники Заказчика Консультационная и техническая поддержка пользователей Требования: Опыт проведения ...
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Здравствуйте.
Я администрирую сайт mirimanova.ru
Сейчас запустили групповые занятия по похудению http://mirimanova.ru/mastergroup
Заявок много, а оплачивается только 40%
Нужно, чтобы кто-то звонил по заявкам, чтобы поднять % оплат.
1-й раз после прихода заявки, чтобы сверить данные человека и примерно описать как он дальше должен поступить, куда нажимать чтобы оплатить.
и 2-й раз если человек не оплатил в течение 2х дней
перед началом работы нужно будет Вас проинструктировать по тому, что из себя представляет мероприятие и как работает система приема платежей, чтобы Вы могли отвечать на вопросы клиентов.
звонить надо будет через скайп и записанные разговоры будут класться в общую папку на dropbox.com
работа периодическая, но не постоянная. то есть заявки сыпятся пачками, когда проводим набор на новый тренинг или открывает запись в новую группу
могли бы вы этим заняться? и что по цене?
(готов обсуждать в диапазоне 10-20р. за 1 звонок)
предпочтительный формат оплаты фиксированная цена за 1 звонок
предпочтительно, чтобы человек говорил без акцента
наличие опыта работы с клиентами по телефону приветствуется
вежливость и дружелюбие при общении с людьми обязательны)
Заявки фрилансеров
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