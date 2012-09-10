Обзванивать поступающие заказы

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрытнет заявок144 просмотра

Здравствуйте.

Я администрирую сайт mirimanova.ru

Сейчас запустили групповые занятия по похудению http://mirimanova.ru/mastergroup

Заявок много, а оплачивается только 40%

Нужно, чтобы кто-то звонил по заявкам, чтобы поднять % оплат.

1-й раз после прихода заявки, чтобы сверить данные человека и примерно описать как он дальше должен поступить, куда нажимать чтобы оплатить.

и 2-й раз если человек не оплатил в течение 2х дней

перед началом работы нужно будет Вас проинструктировать по тому, что из себя представляет мероприятие и как работает система приема платежей, чтобы Вы могли отвечать на вопросы клиентов.

звонить надо будет через скайп и записанные разговоры будут класться в общую папку на dropbox.com

работа периодическая, но не постоянная. то есть заявки сыпятся пачками, когда проводим набор на новый тренинг или открывает запись в новую группу

могли бы вы этим заняться? и что по цене?

(готов обсуждать в диапазоне 10-20р. за 1 звонок)

предпочтительный формат оплаты фиксированная цена за 1 звонок

предпочтительно, чтобы человек говорил без акцента

наличие опыта работы с клиентами по телефону приветствуется

вежливость и дружелюбие при общении с людьми обязательны)

13 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программист системный

    Приглашаем на работу программиста системного Основные должностные обязанности: Обеспечение работоспособностирабочих мест сотрудников заказчика Обеспечение работоспособности оргтехники Заказчика Консультационная и техническая поддержка пользователей Требования: Опыт проведения ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется модератор в видеочат

    $100

    Здравствуйте, коллеги:) В видеочат требуется модератор. Обязанности: модерировать поступившие жалобы-картинки Смена: 3 часа, каждый день без выходных Время ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно организовать мини офис в Москве

    Задача: организовать полноценную работу мини-офиса архитектурно-дизайнерской студии В наличии: -iMac 27" -стационарный компьютер, собранный в Nix -графический планшет Cintig 24" -лазерный принтер ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти драйвер для ноутбука Asus w1000

    $10

    Нужно найти 2 драйвера под Windows 7 для Asus w100: для wifi и для монитора. На ru.asus.com их нет. Найти их можно: я их пару лет назад каким-то образом нашел, нет времени это повторять. ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Маркетинг онлайн магазина

    Требуется оценка компетентного маркетолога: оценка объёма продаж (e-shop) медицинских товаров конечным потребителям.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание корпоративной почты Google Apps

    Добрый день, мне необходимо создать корпоративную почту Google Apps. При создании почты я столкнулся с затруднением, а времени у меня ограничено для самостоятельного изучения этого вопроса, по этому предлагаю сотрудничество... Вы ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется модератор в чат

    Здравствуйте, коллеги :) В видеочат требуются модераторы. Обязанности: проверять поступившие жалобы Смена: 3 часа, каждый день без выходных Время работы: 14:00-17:00; 17:00-20:00 Оплата: почасовая, рассчитывается по итогам активности ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестирование оптического кабеля

    Добрый день. Ситуация: между двумя помещениями оптический кабель, содединен через конверторы с со свичами. некоторое время назад начала пропадать связь. Пропадет и вновь пявится через 5-10 секунд. Еще симптом - отваливается телефонная связь (IP ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад