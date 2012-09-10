Приглашаем на работу программиста системного Основные должностные обязанности: Обеспечение работоспособностирабочих мест сотрудников заказчика Обеспечение работоспособности оргтехники Заказчика Консультационная и техническая поддержка пользователей Требования: Опыт проведения ...
Нужно организовать мини офис в Москве
Задача: организовать полноценную работу мини-офиса архитектурно-дизайнерской студии
В наличии:
-iMac 27"
-стационарный компьютер, собранный в Nix
-графический планшет Cintig 24"
-лазерный принтер А3+ OKKI 9670
-лазерный принтер А4 Xerox
-интернет Yota через модем и WiFi роутер
-IP-телефония
-ноутбук MacBook Pro 13"
-ноутбук Sony Vaio 15,4"
-iPad New 64Gb
-сканер A4 Epson
Еще будет закупаться:
-Система хранения данных до 8ТБ, работающая по принципу облака через WiFi
-мини стационарный компьютер без монитора для работы графического планшета
-графическая рабочая станция для визуализации архитектуры и интерьеров
-рабочая станция для работы в графических программах, но без необходимости запуска сложных просчетов по визуализации
-Жесткий диск WiFi 500Gb-1Tb для хранения личных данных и возможности уносить с собой вне офиса
-IP-видеокамера с функцией записи данных
-Бесперебойники
Что нужно по организации системы и доступа к информации:
-Ежедневное сохранение данных из рабочих папок
-Сеть между всеми компьютерами с возможностью дальнейшего расширения при покупке дополнительных компьютеров
-Сетевая печать и сканирование
-Отсутствие проводов насколько это возможно
-Удаленный доступ к информации: возможность посмотреть и скачать файлы на встрече вне офиса, возможность посмотреть запись видеокамеры в реальном режиме времени
-Возможность запуска задач по визуализации на всех компьютерах
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