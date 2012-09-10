Нужно организовать мини офис в Москве

Задача: организовать полноценную работу мини-офиса архитектурно-дизайнерской студии

В наличии:

-iMac 27"

-стационарный компьютер, собранный в Nix

-графический планшет Cintig 24"

-лазерный принтер А3+ OKKI 9670

-лазерный принтер А4 Xerox

-интернет Yota через модем и WiFi роутер

-IP-телефония

-ноутбук MacBook Pro 13"

-ноутбук Sony Vaio 15,4"

-iPad New 64Gb

-сканер A4 Epson

Еще будет закупаться:

-Система хранения данных до 8ТБ, работающая по принципу облака через WiFi

-мини стационарный компьютер без монитора для работы графического планшета

-графическая рабочая станция для визуализации архитектуры и интерьеров

-рабочая станция для работы в графических программах, но без необходимости запуска сложных просчетов по визуализации

-Жесткий диск WiFi 500Gb-1Tb для хранения личных данных и возможности уносить с собой вне офиса

-IP-видеокамера с функцией записи данных

-Бесперебойники

Что нужно по организации системы и доступа к информации:

-Ежедневное сохранение данных из рабочих папок

-Сеть между всеми компьютерами с возможностью дальнейшего расширения при покупке дополнительных компьютеров

-Сетевая печать и сканирование

-Отсутствие проводов насколько это возможно

-Удаленный доступ к информации: возможность посмотреть и скачать файлы на встрече вне офиса, возможность посмотреть запись видеокамеры в реальном режиме времени

-Возможность запуска задач по визуализации на всех компьютерах