Нужен копирайтер на постоянную работу

Добрый день ув. копирайтеры.

Ищу на постоянную работу копирайтера который:

- доступен в рабочее время по МСК с 10 до 18

- аккуратный, грамотный, исполнительный, докапистый

От меня ежемесячная оплата в 150 баксов, в дальнейшем готов увеличить бюджет, если вы мне понравитесь. Оплату могу разбить понедельно.

На данный момент, надо написать около 10 статей. Я расчитываю что от вас буду получать уже готовую статью без доработок за один день.

В основном темы технические: авто, строительство, энергетика.

Прошу ПОЛНОСТЬЮ ознакомится с требованиями и условиями, и только после пишите!