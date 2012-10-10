Нужен копирайтер на постоянную работу

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок318 просмотров

Добрый день ув. копирайтеры.

Ищу на постоянную работу копирайтера который:

- доступен в рабочее время по МСК с 10 до 18

- аккуратный, грамотный, исполнительный, докапистый

От меня ежемесячная оплата в 150 баксов, в дальнейшем готов увеличить бюджет, если вы мне понравитесь. Оплату могу разбить понедельно.

На данный момент, надо написать около 10 статей. Я расчитываю что от вас буду получать уже готовую статью без доработок за один день.

В основном темы технические: авто, строительство, энергетика.

Прошу ПОЛНОСТЬЮ ознакомится с требованиями и условиями, и только после пишите!

13 лет назад
maxmma
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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