Для сайта по продаже цветов требуется копирайтер, желательно с опытом подбной работы. Для каждого букета требуется составить: 1. Краткое описание, 50-85 символов (по 27-30 знаков в строке), должно содержать ...
Нужен копирайтер на постоянную работу
Добрый день ув. копирайтеры.
Ищу на постоянную работу копирайтера который:
- доступен в рабочее время по МСК с 10 до 18
- аккуратный, грамотный, исполнительный, докапистый
От меня ежемесячная оплата в 150 баксов, в дальнейшем готов увеличить бюджет, если вы мне понравитесь. Оплату могу разбить понедельно.
На данный момент, надо написать около 10 статей. Я расчитываю что от вас буду получать уже готовую статью без доработок за один день.
В основном темы технические: авто, строительство, энергетика.
Прошу ПОЛНОСТЬЮ ознакомится с требованиями и условиями, и только после пишите!
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