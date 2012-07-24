Презентации, Коллажи, Визуализация продукта.
• Презентации.
• Маркетинг киты.
• Листовки, Флаера, Буклеты.
• Плакаты, Открытки.
• Коллажи, Визуализация продукта.
Работа только по 50% предоплате. Работа в сжатые сроки: +50% стоимости проекта.
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Портфолио
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- Удаление фона с изображений. Торты и пирожные.239 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Самый лучшый исполнитель.
Ответный отзыв
Превосходный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя. В общении очень приятный и обстоятельный человек! От сотрудничества только положительные впечатления.
$12
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за участие в проекте!
Ответный отзыв
Спасибо за успешное сотрудничество!