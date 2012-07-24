Shamanka_Ya

Яна Shamanka_Ya

 
40 летРоссия/Сочи
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Презентации, Коллажи, Визуализация продукта.

• Презентации.

• Маркетинг киты.

• Листовки, Флаера, Буклеты.

• Плакаты, Открытки. 

• Коллажи, Визуализация продукта.

Работа только по 50% предоплате. Работа в сжатые сроки: +50% стоимости проекта.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
ofyk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Наполнение кулинарного блога на ВП
Самый лучшый исполнитель.
Превосходный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя. В общении очень приятный и обстоятельный человек! От сотрудничества только положительные впечатления.
Ответный отзыв
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Поиск фотографий актеров
Спасибо за участие в проекте!
Спасибо за успешное сотрудничество!
Ответный отзыв