Интернет-магазин спортивных и туристических товаров broll.ru От одной до 5 картинок на товар. Картинки панорамированные, с изменённой яркостью/контрастом. Рерайт описания. Заголовки/метатеги - с уклоном на сео. Аврала по сроками нет, нужно долгосрочное сотрудничество. ...
Поиск фотографий актеров
С помощью специального программного обеспечения необходимо для предложенной фотографии актера находить ее аналог.
http://myhobby.kiev.ua/screenshots/find-photo.png
Оплата за каждую порцию найденных фотографий с помощью WMZ (мгновенно) или путем пополнения карты ПриватБанка (дольше).
В заявке указывайте стоимость добавления 1000 фотографий.
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