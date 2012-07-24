Поиск фотографий актеров

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Завершен16 заявок917 просмотров

С помощью специального программного обеспечения необходимо для предложенной фотографии актера находить ее аналог.

http://myhobby.kiev.ua/screenshots/find-photo.png

Оплата за каждую порцию найденных фотографий с помощью WMZ (мгновенно) или путем пополнения карты ПриватБанка (дольше).

В заявке указывайте стоимость добавления 1000 фотографий.

13 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

korolvanya04
Ваня 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Сотрудничеством доволен, надеюсь, что будем работать еще.
Все четко, честно и понятно.
ruka88
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличное качество, спасибо.
Спасибо за успешное сотрудничество! Очень приятно было работать! Приятный, отзывчивый и обязательный человек!
sergeyfl88
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$23
1 день
Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Приятно работать с умным человеком, все оперативно и грамотно! Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Nezabudka80
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Работа была выполнена очень скурпулезно, спасибо!
Алексей - просто замечательный работодатель. Приятный в общении, отзывчивый, всегда ответит на интересующие вопросы. Оплата - точно в оговоренное время. Что еще нужно фрилансеру? Алексей, было приятно с Вами поработать!
Shamanka_Ya
Яна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Спасибо за участие в проекте!
Спасибо за успешное сотрудничество!
gazette
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня
Спасибо за работу!
Весьма интересный проект. На все 10 баллов доволен сотрудничеством с Алексеем. Рекомендую, как ответственного человека!

Заявки фрилансеров

korolvanya04
Ваня 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
ruka88
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
sergeyfl88
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
Nezabudka80
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
Shamanka_Ya
Яна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
gazette
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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