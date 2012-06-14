ВКонтакте Iframe приложение, вывести данные друзей

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Нужно реализовать комментарии в точности, как на http://vk.com/app2995273

От вас index.html файл, при открытии которого как iframe приложение вконтакте, будут также выводится комментарии с данными друзей.

13 лет назад
Netstate
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$30
2 дня

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Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад