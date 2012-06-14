Требуется Asp.net разработчик готовый реализовать ascx контрол для калькулятора услуг. Контролл будет получать данные через web сервиса и отображать как на картинке (см.аттач). Верстку и прототип задачи предоставим. По завершению этого проекта будем ...
ВКонтакте Iframe приложение, вывести данные друзей
Нужно реализовать комментарии в точности, как на http://vk.com/app2995273
От вас index.html файл, при открытии которого как iframe приложение вконтакте, будут также выводится комментарии с данными друзей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа заключается в следующем: Поддержание работоспособности Доработка дополнительных опций Усовершенствование имеющихся опций Дополнительно потребуется создание новых модулей, БД, фильтров и проч. (помимо CRM). Если не будете успевать – разделим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть работающий сайт на МОДх. На сайте есть рабочий калькулятор на пхп и на аяксе. Пришло время прикрутить накопительную скидку покупателям, был нанят фрилансер, который скрипт не доделал. Для выполнения работы есть готовое ТЗ. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нарисовать схематично карту мира,по аналогии с этой http://www.lonelyplanet.com/ +карты каждого континента со странами на нем От вас сроки, цена.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется доработать файл RSS для экспорта в Яновости! Точно знаю что нет пункта full-text Требования http://partner.news.yandex.ru/tech.pdfВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется настроить (помочь в приобретении) если есть готовый компонент для экспорта новостей с сайта для Яндекс Новостей. Ваше решение данной задачи. Требования в приложении.Закрыт13 лет назад
- $50
Есть готовый магазин и прикручена система оплаты Робокасса. Нужно настроить её работоспособность. Оплата 700 р. после готовности. ЦМС - HostCmsЗакрыт13 лет назад
Всем здравствуйте! Мне нужна доработка модуля LeagueSite. Модуль позволяет организовать на сайте турнирную таблицу, вести результаты матчей итд. В настройках модуля есть следующее: Очки за победу – ...Закрыт13 лет назад
Есть сайт-библиотека, на котором расположены книги. Чтение книг происходит только на страницах вида: http://www.site.ru/view/123/123 Ваш скрипт будет вставляться во все страницы сайта, но работать он должен только на страницах с чтением книг, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется программист Bitrix. С опытом работы, ответственностью. В данный момент есть проект. Тз отправлю на почту, после того как получу ваше краткое резюме (портфолио и навыки). В случае успеха гарантированно долгосрочное сотрудничество. ...Закрыт13 лет назад