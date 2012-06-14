Немного переверстать сайт (движок livestreet)

Работой очень доволен. Руки у данного человека из нужного места. Голова работает на ура. Поднял мне сайт в 5 утра. Сумма заказа была небольшая, но все поставленные задачи,даже более того Дмитрий сделал. Переверстал проект, настроил отображение модулей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую С уважением, Иван Андреевич.