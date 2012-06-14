Немного переверстать сайт (движок livestreet)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки91 просмотр

Необходимо поменять стили и изменить внешнюю оболочку немного.

Сайт zarublem.info

Дизайн который необходимо - прилагаю.

Все в html , меняется на раз два.

Писать сюда или в icq 377-472-977

Сделать надо сейчас - вечером.

Оплата скромная 10 $ , но думаю за час работы это нормально.

Оплата сегодня.

HTML
13 лет назад
ia-mosalev
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Работой очень доволен. Руки у данного человека из нужного места. Голова работает на ура. Поднял мне сайт в 5 утра. Сумма заказа была небольшая, но все поставленные задачи,даже более того Дмитрий сделал. Переверстал проект, настроил отображение модулей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую С уважением, Иван Андреевич.
Доволен сотрудничеством, четкое задание, своевременная оплата С удовольствием поработаю еще!

Заявки фрилансеров

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад