Нужен программист для создания и, возможно, дальнейшей поддержки интернет-магазина. К проекту в архиве прилагаются: 1. Подробные наглядные рисунки — прототипы страниц будущего магазина 2. Техническое задание ...
Немного переверстать сайт (движок livestreet)
Необходимо поменять стили и изменить внешнюю оболочку немного.
Сайт zarublem.info
Дизайн который необходимо - прилагаю.
Все в html , меняется на раз два.
Писать сюда или в icq 377-472-977
Сделать надо сейчас - вечером.
Оплата скромная 10 $ , но думаю за час работы это нормально.
Оплата сегодня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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