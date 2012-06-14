Здравствуйте! Изменились исходные данные, которые обрабатывал парсер, требуется ремонт.
Доработать сайт. Срочно!
- Полностью переделываем меню, чтобы было читабельно (всплывающие подразделы типа konfiskatoff.net – удачный пример!)
- Реализовать импорт-экспорт EXCEL в админке
- Сделать рабочими кнопки "Сервис" и "Заказать"
- Сделать по-человечески работающим "Я ищу: выберите из списка" (здесь дублируется меню просто)
- Сделать по-человечески работающим "Мне интересно только:" так, чтобы при выборе, например "Всё для алмазной резки" вывелись единой
страницей товары из разных категорий (с каким-то обозначением из какой категории этот товар взят), относящиеся к алмазной резке
(относится или не относится товар к этйо категории – задает заказчик, при редактировании товара в админке, там есть пункт "показывать
в категориях" – можно как вариант использовать его для этой цели). Этот режим "ограниченного вывода" товаров должен как-то
обозначаться уведомлением вверху страницы, красным, например...чтобы было понятно почему часть товаров пропала, а показываются только
относящиеся к алмазной резке (или что там он выберет???)
- Добавить строку поиска в соответствии с исходным дизайном, не понятно почему ее удалили, нужно вернуть на законное место
- Убрать несуществующую картинку слева-сверху от меню
- Убрать куски кода на страницах сайта
- Исправить неотображаемые картинки
Движок – OpenCart
С Вас цена и сроки. Оплата ТОЛЬКО по факту, любым удобным для вас способом, в сутки после получения работы, т.к. заказчик должен просмотреть работу.
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