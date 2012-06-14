Доработать сайт. Срочно!

- Полностью переделываем меню, чтобы было читабельно (всплывающие подразделы типа konfiskatoff.net – удачный пример!)

- Реализовать импорт-экспорт EXCEL в админке

- Сделать рабочими кнопки "Сервис" и "Заказать"

- Сделать по-человечески работающим "Я ищу: выберите из списка" (здесь дублируется меню просто)

- Сделать по-человечески работающим "Мне интересно только:" так, чтобы при выборе, например "Всё для алмазной резки" вывелись единой

страницей товары из разных категорий (с каким-то обозначением из какой категории этот товар взят), относящиеся к алмазной резке

(относится или не относится товар к этйо категории – задает заказчик, при редактировании товара в админке, там есть пункт "показывать

в категориях" – можно как вариант использовать его для этой цели). Этот режим "ограниченного вывода" товаров должен как-то

обозначаться уведомлением вверху страницы, красным, например...чтобы было понятно почему часть товаров пропала, а показываются только

относящиеся к алмазной резке (или что там он выберет???)

- Добавить строку поиска в соответствии с исходным дизайном, не понятно почему ее удалили, нужно вернуть на законное место

- Убрать несуществующую картинку слева-сверху от меню

- Убрать куски кода на страницах сайта

- Исправить неотображаемые картинки

www.instri.com/

Движок – OpenCart

С Вас цена и сроки. Оплата ТОЛЬКО по факту, любым удобным для вас способом, в сутки после получения работы, т.к. заказчик должен просмотреть работу.