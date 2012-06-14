Здравствуйте! Изменились исходные данные, которые обрабатывал парсер, требуется ремонт.
Доработка магазина joomla + virtuemart
Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8
1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и победить.
2. Если у товара нет дочерних, при этом в настройках выбрано отображение "боксом", в таблице на странице отображения товаров отсутствуют заголовки. Необходимо сделать так, чтобы заголовки отображались, и в первом столбце отображалось наименование товара.
3. Сейчас на странице каждого товара отображается статус товара: "на складе", "под заказ" или дата прихода товара. Необходимо сделать так, чтобы вместо "под заказ" отображался срок поставки товара (например "3-4 нед" или "1-2 дня". У каждого товара срок поставки разный, необходимо реализовать возможность указывать срок при создании нового товара.
4. При отображении категории товаров, сделать по-умолчанию сортировку по цене и наименованию. Сейчас сортировка по цене, а если товары имеют одинаковую цену, они отображаются в произвольном порядке, необходимо чтобы внутри цены они отображались отсортированными по наименованию.
5. Сделать так, чтобы при поиске по товарам выводились только родительские товары, без дочерних.
6. Реализовать корректную выгрузку товаров для яндекс.маркета.
7. Реализовать отзывы о товарах посредством vk.com (и, если возможно, fb) сразу под встроенными отзывами virtuemart.
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