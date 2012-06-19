Натяжка сверстанного дизайна на phpshop

По главной странице такие просьбы:

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> 1. На шкале Жанр сделать 12 засечек (текст появляется при клике на засечки, по умолчанию показываются – Проза, Лирика, Драма)

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> • Проза

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> • Роман

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> • Повести

> • Сборник рассказов

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> • Дневник

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> • Сказки

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> • Лирика

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> • Поэма

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> • Драма в стихах

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> • Комедия

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> • Трагедия

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> • Драма

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> 2. На второй шкале (о чем) – 14 засечек (по умолчанию – О Жизни и О смерти).

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> • О жизни

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> • О любви

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> • О страдании

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> • О счастье

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> • О человеке

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> • О детях

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> • О войне

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> • О Боге

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> • О быте

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> • Об идеях

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> • О котятках

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> • О путешествиях

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> • О старости

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> • О смерти

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> 2. Вместо Язык и Динамика сделать выбор (как русская/зарубежная):

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> • Просто / сложно

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> • Смешно / печально

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> • Медленно / Стремительно

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> • Наивно / Умно

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> 4. Объем: привязать к количеству страниц в книге (данные из Озона и магазинов). Вместо «с.» - написать «страниц». Перед цифрами писать «от» и «до» (от 10 до 100 страниц)

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> 6. Русская / зарубежная: сделать слова кликабельными (выбор не только по клику на кружок, но и по слову тоже).

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> 7. Время действия – 11 засечек:

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> • До нашей эры

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> • Древность

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> • Средневековье

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> • Новое время

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> • XVIII век

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> • XIX век

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> • Начало ХХ века

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• Середина ХХ века

• Конец ХХ века

• Наши дни

• Будущее

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