Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8 1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и ...
Натяжка сверстанного дизайна на phpshop
По главной странице такие просьбы:
>
> 1. На шкале Жанр сделать 12 засечек (текст появляется при клике на засечки, по умолчанию показываются – Проза, Лирика, Драма)
>
> • Проза
>
> • Роман
>
> • Повести
> • Сборник рассказов
>
> • Дневник
>
> • Сказки
>
> • Лирика
>
> • Поэма
>
> • Драма в стихах
>
> • Комедия
>
> • Трагедия
>
> • Драма
>
>
>
> 2. На второй шкале (о чем) – 14 засечек (по умолчанию – О Жизни и О смерти).
>
> • О жизни
>
> • О любви
>
> • О страдании
>
> • О счастье
>
> • О человеке
>
> • О детях
>
> • О войне
>
> • О Боге
>
> • О быте
>
> • Об идеях
>
> • О котятках
>
> • О путешествиях
>
> • О старости
>
> • О смерти
>
>
>
> 2. Вместо Язык и Динамика сделать выбор (как русская/зарубежная):
>
> • Просто / сложно
>
> • Смешно / печально
>
> • Медленно / Стремительно
>
> • Наивно / Умно
>
>
>
> 4. Объем: привязать к количеству страниц в книге (данные из Озона и магазинов). Вместо «с.» - написать «страниц». Перед цифрами писать «от» и «до» (от 10 до 100 страниц)
>
>
>
> 6. Русская / зарубежная: сделать слова кликабельными (выбор не только по клику на кружок, но и по слову тоже).
>
> 7. Время действия – 11 засечек:
>
> • До нашей эры
>
> • Древность
>
> • Средневековье
>
> • Новое время
>
> • XVIII век
>
> • XIX век
>
> • Начало ХХ века
>
• Середина ХХ века
• Конец ХХ века
• Наши дни
• Будущее
После нажатия кнопки «Искать» показываются книги, но выбранные параметры не должны сбрасываться! Человек должен видеть, какие параметры он выбрал.
Выбранный исполнитель
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