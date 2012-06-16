Разработка парсера

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Завершен2 заявки140 просмотров

Разработка парсера.

Полное описание работы: http://bitstroi.ru/parser.txt

По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом и положительный отзыв.

13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$150
6 дней
Работа была выполнена на отлично, всем доволен. Рекомендую!
Профессионализм налицо. Четкое подробное ТЗ, полное понимание задачи, что является огромным плюсом. Приятное общение, постоянно на связи. Работа по полной предоплате без проблем. Одни положительные эмоции от сотрудничества с Максимом. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
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