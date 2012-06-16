Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8 1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и ...
Разработка парсера
Разработка парсера.
Полное описание работы: http://bitstroi.ru/parser.txt
По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом и положительный отзыв.
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