Верстка сайта Wordpress + eShop или WP-e-Commere

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Добрый день

Есть макет сайта, gem-beauty для заграничного заказчика

Нужно сверстать сайт под WP, добавить какой то из модулей eShop или WP-e-Commere.

В итоге должен получиться магазин с возможность оплаты в системе PayPal.

Позже за доп. оплату может надо будет приатачить еще какие то системы оплаты, пока только paypal..

Приведите пожалуйста 2-3 ссылки примеров аналогичных работ и напишите расценки и сроки.

Сведения о проекте:

- два языка английский и русский[по-умолчанию для удобства на время разработки], после окончания проекта, надо будет переключить на английский.

- наличие каталога продукции с рубрикатором слева.

- наличие корзины.

- возможность оформлять заказ с выбором способа доставки.

- возможность оформить заказ как авторизованного посетителя так и гостя.

- в каталоге продукции отображается четное количество продуктов (как обычно это делается) (!maket1.jpg). при нажатии на конкретный продукт - информация о нем открывается в всплывающем слое (!maket2.jpg)

- модуль "новости" и вывод пару последних в левом блоке.

- модуль "задай вопрос" и вывод пару последних в левом блоке.

- модуль "скидки" вывод нескольких товаров со скидками в левом блоке.

- авторизация происходит в увсплыв. слое после нажатия на кнопку "вход" (!maket-ent.jpg), при нажатии на "регистрация" - всплывает окно с несколькими полями (!maket-reg.jpg).

- шрифт наверное лучше взять стандартный, например Times New Roman.

Сроки: верстку и легкий программинг желательно сделать за 2 дня, все остальное можно делать в рамках обозначенных в проекте сроках.

WordPress
13 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт по полиграфии

    $150

    Запрограммировать сайт-визитку компании в cms joomla. Из основных работ: 1) точная верстка по предоставленному дизайну 2) реализация форм: просчет заказа, обратный звонок, загрузка макетов через сайт. Схема оплаты: 50% до и 50% после тестирования. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка движка osCommerce

    есть сайт http://technologka.com.ua/ написан так понимаю на osCommerce. был взломан некоторое время назад, чуть покосило код, мы его востановили, но не полностью, например почему то по запросу http://technologka.com.ua/index.php?cPath=28 выдает страницу без товаров. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla1.5.2 + Virtumart 1.1.6

    $50

    Нужно сделать модуль подбора товара для Joomla1.5.2 + Virtumart 1.1.6. Возможность прописывать в модуле мета- теги в генерируемые им страницы, а также ссылка должна-быть ЧПУ. модуль не должен сильно влиять на скорость работы сайта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Решить маленькую проблемку с НетКатом

    http://www.bkbank.ru/about-bkbank/faces-list/ На указанной странице есть 4 файла для просмотра. Три нижних открываются в новом окне, а верхний нужно сначала сохранить. Нужно сделать так, чтобы все открывались без сохранения на компе.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка шаблона Joomla.

    Имеются установленные шаблоны интернет-магазинов Joomla http://bazaar.magnamedia.ru/ и http://bookstore.magnamedia.ru/ Требуется: 1. Сделать перевод пользовательского интерфейса. 2. Убрать или изменить некоторые элементы шаблона.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить работу плагина для импорта

    $50

    Есть плагин для импорта контента ClassiPress Ads Importer plugin - http://wordpress.org/extend/plugins/appthemes-classipress-ads-importer-plugin/ Но импорт не получается, потому что выдает когда загружаешь файл выдает ошибку Warning: gzinflate() [function.gzinflate]: data error in /home/klikcom/public_html/cafe.klik.com.hr/wp-content/plugins/appthemes-classipress-ads-importer-plugin/classi-importer.class.php on line ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка парсера

    Разработка парсера. Полное описание работы: http://bitstroi.ru/parser.txt По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом и положительный отзыв.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад