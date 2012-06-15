Верстка сайта Wordpress + eShop или WP-e-Commere

Добрый день

Есть макет сайта, gem-beauty для заграничного заказчика

Нужно сверстать сайт под WP, добавить какой то из модулей eShop или WP-e-Commere.

В итоге должен получиться магазин с возможность оплаты в системе PayPal.

Позже за доп. оплату может надо будет приатачить еще какие то системы оплаты, пока только paypal..

Приведите пожалуйста 2-3 ссылки примеров аналогичных работ и напишите расценки и сроки.

Сведения о проекте:

- два языка английский и русский[по-умолчанию для удобства на время разработки], после окончания проекта, надо будет переключить на английский.

- наличие каталога продукции с рубрикатором слева.

- наличие корзины.

- возможность оформлять заказ с выбором способа доставки.

- возможность оформить заказ как авторизованного посетителя так и гостя.

- в каталоге продукции отображается четное количество продуктов (как обычно это делается) (!maket1.jpg). при нажатии на конкретный продукт - информация о нем открывается в всплывающем слое (!maket2.jpg)

- модуль "новости" и вывод пару последних в левом блоке.

- модуль "задай вопрос" и вывод пару последних в левом блоке.

- модуль "скидки" вывод нескольких товаров со скидками в левом блоке.

- авторизация происходит в увсплыв. слое после нажатия на кнопку "вход" (!maket-ent.jpg), при нажатии на "регистрация" - всплывает окно с несколькими полями (!maket-reg.jpg).

- шрифт наверное лучше взять стандартный, например Times New Roman.

Сроки: верстку и легкий программинг желательно сделать за 2 дня, все остальное можно делать в рамках обозначенных в проекте сроках.