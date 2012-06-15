Написать визуализатор на Python'е.
Верстка сайта Wordpress + eShop или WP-e-Commere
Добрый день
Есть макет сайта, gem-beauty для заграничного заказчика
Нужно сверстать сайт под WP, добавить какой то из модулей eShop или WP-e-Commere.
В итоге должен получиться магазин с возможность оплаты в системе PayPal.
Позже за доп. оплату может надо будет приатачить еще какие то системы оплаты, пока только paypal..
Приведите пожалуйста 2-3 ссылки примеров аналогичных работ и напишите расценки и сроки.
Сведения о проекте:
- два языка английский и русский[по-умолчанию для удобства на время разработки], после окончания проекта, надо будет переключить на английский.
- наличие каталога продукции с рубрикатором слева.
- наличие корзины.
- возможность оформлять заказ с выбором способа доставки.
- возможность оформить заказ как авторизованного посетителя так и гостя.
- в каталоге продукции отображается четное количество продуктов (как обычно это делается) (!maket1.jpg). при нажатии на конкретный продукт - информация о нем открывается в всплывающем слое (!maket2.jpg)
- модуль "новости" и вывод пару последних в левом блоке.
- модуль "задай вопрос" и вывод пару последних в левом блоке.
- модуль "скидки" вывод нескольких товаров со скидками в левом блоке.
- авторизация происходит в увсплыв. слое после нажатия на кнопку "вход" (!maket-ent.jpg), при нажатии на "регистрация" - всплывает окно с несколькими полями (!maket-reg.jpg).
- шрифт наверное лучше взять стандартный, например Times New Roman.
Сроки: верстку и легкий программинг желательно сделать за 2 дня, все остальное можно делать в рамках обозначенных в проекте сроках.
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